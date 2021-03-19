Депутаты МО № 72 пожаловались в прокуратуру на своего коллегу из-за футболки группы "Порнофильмы"

Шесть депутатов муниципального совета МО № 72 (Фрунзенский район Петербурга) попросили районную прокуратуру проверить главу муниципалитета Павла Швеца и мундепа Владимира Волохонского (оба избрались от Партии Роста). Фотографию текста их обращения Волохонский выложил в Twitter.

Там, в частности, говорится, что он на одном из видеороликов дал интервью в футболке с надписью "Порнофильмы".

"Мы считаем, что это реклама порнофильмов", - отметили авторы обращения.

Видео с Волохонским было опубликовано 5 декабря в паблике "Новости Купчино". В этом ролике мундеп рассказывал о собрании, на котором обсуждали проблемный переход дороги на проспекте Славы. При этом он был одет в футболку панк-группы "Порнофильмы".

Прокуратура переслала обращение муниципалов в полицию. В пятницу, 19 марта, Волохонский дал объяснения сотрудникам МВД.

- Полицейские знали, что "Порнофильмы" - это рок-группа, в отличие от депутатов, - сообщил ЗАКС.Ру мундеп.

Отметим, что в обращении его оппонентов также говорится о том, что Волохонский и Швец вели прямые трансляции с несанкционированной акции "Свободу Навальному". Глава МО № 72 при этом снимал происходящее с Исаакиевского собора. Авторы жалобы посчитали, что он, передавая трансляцию в интернет, мог тем самым координировать действия протестующих.

"Своими поступками и действиями данные лица порочат и дискредитируют Муниципальное образование № 72 и власть в целом", - написали авторы обращения.

Под документом подписались шесть депутатов. Трое из них - члены фракции "Единая Россия" Фрол Бобров, Ольга Васильева и Тамара Бородина. Еще трое - Светлана Зайцева, Олег Соколов и Алексей Щербаков - шли на выборы в команде Партии Роста, но, избравшись депутатами, покинули ее. Зайцева позже объявила в соцсетях о вступлении в ЛДПР.

- Не знаю, зачем они это сделали, - рассказал Волохонский. - Пытаются гадить и пакостить. Они теперь постоянно пишут какие-то кляузы на всю нашу команду.

Отметим, большинство мест в совете МО № 72 остается у Партии Роста.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.