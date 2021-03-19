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Муниципал

19 марта, 22:49

Муниципалы Владимирского округа нагрянули с проверкой в бар "Угрюмочная" на Рубинштейна

фото ЗакС политика Муниципалы Владимирского округа нагрянули с проверкой в бар "Угрюмочная" на Рубинштейна

Бар без кассового аппарата и терминала оплаты обнаружили мундепы и сотрудники местной администрации Владимирского округа вечером 19 марта во дворе дома 4 по улице Рубинштейна, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

По словам главы муниципалитета Дениса Тихоненко, на это заведение неоднократно жаловались жители округа. У него также была информация, что торговля в баре велась без лицензии на продажу спиртного. 

Несколько муниципалов зашли в "Угрюмочную" с проверкой около 21-00. Два работавших бармена представились стажерами и заявили, что лицензия находится в одном из отделов полиции. После этого Тихоненко вызвал полицейских. 

Сотрудники МВД прибыли через час, в течение которого у дверей заведения собрались порядка 20 местных жителей, недовольных "Угрюмочной". Бармены-стажеры смогли предоставить правоохранителям только договор субаренды помещения. Они также заявили, что не знают директора заведения.

Полицейские начали осмотр места происшествия. Журналистов и муниципалов попросили удалиться. Тихоненко настаивал, что должен остаться как заявитель, однако ему в этом отказали.

Сергей Еремеев

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19 марта, 22:49 Муниципал: Муниципалы Владимирского округа нагрянули с проверкой в бар "Угрюмочная" на Рубинштейна

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