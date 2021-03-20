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11:20

В России выявили 9,6 новых случаев COVID-19, в Петербурге — 899

фото ЗакС политика В России выявили 9,6 новых случаев COVID-19, в Петербурге — 899

В России за последние сутки зафиксировано 9 632 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Нарастающим итогом за время эпидемии зарегистрировано 4 447 570 случаев заболевания. По официальным данным, умерли от коронавируса 94 659 человек, 392 летальных исхода добавлены в статистику за последний день.

В Петербурге заболели еще 899 человек. С марта 2020 года в городе зафиксировано 386 099 случаев заражения, 36 955 пациентов болеют сейчас. Число умерших от коронавируса петербуржцев увеличилось на 36, всего, по данным штаба, умерли от болезни 11 880 человек в городе.

В Москве, где заболевших больше всего, заразились еще 1 728 человек, общая сумма заболевших за все время превысила миллион. В Подмосковье, которое на третьем месте - 651.

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