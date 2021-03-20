В Смольном заявили о высокой вероятности третьей волны коронавируса в Петербурге

Межведомственный координационый совет по борьбе с распространением коронавируса заявил, что в Петербурге сохраняется высокая вероятность третьей волны эпидемии, несмотря на то, что вторая сейчас стихает.

В информационном бюллетене совет указал, что воспрепятствовать третьей волне или значительно ее сгладить может только массовая вакцинация. Совет вновь призвал петербуржцев пививаться, учитывая "нестабильную эпидемиологическую обстановку и высокую вероятность нового роста заболеваемости".

За последнюю неделю Петербург столкнулся с серьезной проблемой нехватки вакцины. Пункты вакцинации отменяли записи на прививку, ссылаясь на то, что вакцина закончилась, и они ждут новую поставку. Вынужденно закрылись точки вакцинации, расположенные в торговых центрах и ряде районов города. Тогда в комитете здравоохранения заявляли, что при нынешних темпах вакцинации запасов первого компонента "Спутника V" в городе хватит на 6-7 дней.

Накануне в город поступила партия "Спутника V" в 15 тысяч комплектов доз.