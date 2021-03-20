Муниципалы накрыли "Угрюмочную"

Депутаты и сотрудники администрации МО "Владимирский округ" вечером в пятницу, 19 марта, устроили рейд в бар "Угрюмочная" на улице Рубинштейна. На это заведение более двух лет жаловались местные жители. Рабочая смена для барменов закончилась приездом полиции, изъявшей 38 бутылок спиртного.

Около девяти часов вечера в бар "Угрюмочная" в одном из дворов улицы Рубинштейна зашли несколько молодых людей. Они заказали себе коктейли, чтобы убедиться, что в заведении нет кассового аппарата и терминала оплаты. Один из двух работавших барменов попросил их расплатиться переводом на свою банковскую карту. Через несколько минут в зале появился глава муниципалитета "Владимирский округ" Денис Тихоненко. Представившись, он попросил сотрудников бара предъявить лицензию на торговлю алкоголем. Вразумительного ответа не последовало, и Тихоненко вызвал полицию. Второй за месяц рейд муниципалов по злачным местам улицы Рубинштейна шел по плану.

Тусовочная улица между Загородным и Невским проспектами стала головной болью для прошедших в совет "Владимирского округа" оппозиционеров с первых дней их работы. Уставшие от шумных и пьяных гуляний жители Рубинштейна обращаются за помощью во всевозможные инстанции. Самая близкая к народу муниципальная власть - не исключение. Инициативная группа жителей просила увеличить минимальную зону запрета торговли спиртным. Сейчас во "Владимирском округе" она составляет 25 метров от образовательных, спортивных и медицинских учреждений до точек продажи алкоголя. Активисты требовали установить 100 метров. В совете решили, что это слишком сильно ударит по предпринимателям и отказались от предложенной меры. Вместо этого муниципалы начали точечно бороться с заведениями, на которые особенно часто поступали жалобы. По словам Тихоненко, основными объектами недовольства соседей становились бары, нелегально торгующие алкоголем.

-Легальный бизнес готов идти на диалог, - объяснил ЗАКС.Ру глава МО "Владимирский округ". - Легальные предприниматели сами спрашивают у жителей, что они могут сделать. И делали шумоизоляцию, меняли стеклопакеты. Все потому, что они заинтересованы долго вести здесь свой бизнес.

Список "нелегалов" администрация "Владимирского округа" собрала на основе данных комитета по промышленной политике о выданных лицензиях. Его сопоставили с перечнем всех баров на Рубинштейна. Методом исключения выявили примерно 30 заведений. Почти все они в свое время были на так называемой "карте сопротивления", то есть заявляли о готовности бойкотировать новогодние запреты Смольного на работу общепита, отметила главный специалист администрации "Владимирского округа" Юлия Изюмова.

С первой проверкой муниципалы пришли в бар Commode, который работает на втором этаже одного из жилых домов. Рейд организовали в ночь на 27 февраля. Его участники вспоминают, что на место приезжала полиция и силовая группа поддержки бара, а закончилось все в 3 часа ночи изъятием спиртных напитков правоохранительными органами. В настоящее время заведение продолжает работать. Совет "Владимирского округа" обратился по этому поводу к губернатору Александру Беглову.

"Угрюмочная" на Рубинштейна, куда пошли тремя неделями спустя, представляет собой зал площадью не более 25 квадратных метров. Зайти туда можно только из внутреннего двора. Скрыться или попытаться слить алкоголь практически невозможно - все на виду. На момент появления муниципалов в баре было человек 10 посетителей. Когда стало понятно, что происходящее - не розыгрыш, отдыхавшие разошлись.

Бармены сообщили, что они стажеры и работают первый день, поэтому никаких подробностей о заведении и его руководстве не знают. Сказали только, что лицензия на продажу алкоголя есть, но якобы находится в одном из полицейских отделов. Отвечать на другие вопросы муниципалов они отказались, предложив дождаться полицию. Полицейские ехали больше часа. Барменам стало скучно, и они сами пошли на контакт.

- Мы как дети, мы еще не знаем ничего, что происходит - только сюда попали, - рассказал один из них главе "Владимирского округа". - Сегодня ночью я подумаю над этим. Всё благодаря вам, потому что вы замечательный. Вы несете свет в этот темный мир, и я вам очень признателен. Боритесь всю свою жизнь, это не зря.

- Что ж, надеюсь, ночные раздумья приведут вас к правильному решению и правильному выбору, - заключил Тихоненко.

Время от времени тот же бармен кому-то звонил. "Процентов 85%, что к вам зайдут… Ну смотри, я бы на вашем месте готовился", - сказал он во время одного из разговоров. После другого объявил напарнику: "Все будет в порядке, я просто съезжу в отдел".

Тем временем на улице собрались человек 20 местных жителей. Они хотели увидеть своими глазами, как полиция войдет в надоевшее им заведение. Новым посетителям, которые шли в бар выпить, люди торжественно объявляли, что попасть внутрь нельзя, и расспрашивали, зачем вообще туда ходить. Некоторые не верили и заходили. Бармены подтверждали, что ничего купить не получится и предлагали вместо этого дать интервью присутствовавшим журналистам.

Полицейские приехали в 22-10. Напарники-стажеры показали им договор субаренды помещения и свои паспорта. Других документов не было. Опросив Тихоненко, полиция потребовала освободить помещение. Вскоре приехала оперативно-следственная группа. Только вместе с ней впустили понятых и главу муниципалитета в качестве заявителя.

фото Дениса Тихоненко

Пока проводились оперативные мероприятия в заведение зашел крупный парень в куртке North Face. Стоявшие на улице жители встретили его появление эмоционально. Они требовали у открывших дверь полицейских допросить этого человека. Оказалось, что в незнакомце узнали "зазывалу", который по вечерам прогуливается по улице Рубинштейна и приглашает прохожих в бар. Очевидцы утверждают, что это не прекращалось ни во время локаута, ни в дни новогодних запретов. Проживающая над "Угрюмочной" и писавшая на бар жалобы с 2018 года Евгения Киняпина рассказала ЗАКС.Ру, что 23 декабря этот человек якобы прыснул из какого-то баллончика в лицо ее сыну Сергею, когда тот пригрозил вызвать полицию.

- 25 декабря написали заявление в полицию, и с тех пор ничего, тишина, - поделилась жительница.

Сам неизвестный посетить заявил журналистам, что произошла какая-то ошибка и его обвинять не в чем. Он также добавил, что не имеет отношения к этому бару. На прочие вопросы отвечать отказался и вскоре ушел.

Оперативные мероприятия продлились почти до 01-00 ночи. Полицейские увезли в отдел коробку с изъятым спиртным. По словам муниципалов, в ней находилось 38 бутылок. В муниципалитете надеются, что будет возбуждено уголовное дело. Жители сообщили, что через час после ухода депутатов бар опять работал.

Сергей Еремеев

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