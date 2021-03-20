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14:44

Электронные паспорта в России начнут вводить в конце 2021 года

фото ЗакС политика Электронные паспорта в России начнут вводить в конце 2021 года

Минцифры разместил на портале проектов нормативных актов проект приказа президента, согласно которому с 1 декабря 2021 года в России начнут вводить электронные паспорта.

С этой даты оформить электронные паспорта смогут жители Москвы. Для остальных регионов такая возможность появится "по мере технической готовности", но не позднее 1 июля 2023 года.

Электронный паспорт будет представлять собой пластиковую карту с электронным чипом. Этот чип будет содержать персональные и биометрические данные: ФИО, фотографию, отпечатки пальцев, дату рождения, регистрацию, семейное положение, электронную подпись и другие. После оформления электронного паспорта бумажний будет недействителен.

Также в России будет введен электронный документ, который будет представлять собой мобильное приложение. Оно будет выполнять функции паспорта, его можно будет использовать для обращения в МФЦ, покупке алкоголя, табака и так далее.

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