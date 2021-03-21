Полицейские разогнали встречу фанатов аниме в "Этажах": не менее 10 детей оказались в отделах

Петербургские правоохранители сорвали встречу фанатов аниме-косплея, проходившую в лофт-проекте "Этажи", уведомил "ОВД-Инфо" горожанин Алексей Куприянов.

По его словам, с ним вышла на связь его знакомая, у которой на вечеринке была несовершеннолетняя дочь. Она сообщила, что полиция задержала не менее 10 детей, которых повезли в 76 отдел. В автозак попали ребята от 12 до 18 лет. Уточняется, что задержанных может быть больше.

Куприянов добавил, что в отношении организаторов может быть возбуждено административное дело о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних (ст. 6.21 КоАП). Якобы на них написали заявление из некой администрации.

В разговоре с "ОВД-Инфо" один из приехавших к отделу полиции родителей сообщил, что взрослых выгнали из комнаты, где сидели их дети, после чего последних якобы увели для "профилактической беседы".

По словам родственников, встреча никак не относится к ЛГБТ-сообществу. Кроме того, в ходе мероприятия к подросткам подошла какая-то женщина, попросившая их сфотографироваться с радужным флагом. После этого приехали полицейские и задержали около 20 человек.

Обновлено в 16:45.

Администрация лофт-проекта "Этажи" сама вызвала полицейских: руководству учреждения показалось, что там якобы пропагандировали "однополые отношения и субкультуру аниме", пишет "Бумага".