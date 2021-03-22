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9:46

Дети, играясь, снова затушили Вечный огонь в Красном селе

фото ЗакС политика Дети, играясь, снова затушили Вечный огонь в Красном селе

Днём ранее, 21 марта, на мемориале "Братская могила советских воинов", расположенном в Верхнем парке Красного села, вновь потушили Вечный огонь, оповестили в региональном управлении МВД по Петербургу.

В инциденте опять оказались виноваты дети, которые, играясь, забросали мемориал снегом, после чего убежали.

К 17:00 специалисты восстановили горение пламени. Ребят - предположительно, девочку и мальчика 10-12 лет, - ищет полиция. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, в начале февраля дети забросали красносельский Вечный огонь снежками: тогда их нашли и провели воспитательную беседу.

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