Пригожин пожаловался в СК из-за объявления его ФБР в розыск

Бизнесмен Евгений Пригожин, считающийся близким к Кремлю, написал заявление в Следственный комитет, отреагировав таким образом на объявление Федеральным бюро расследований его в международный розыск по делу о вмешательстве в американские выборы 2016 года. За информацию о его местонахождении спецслужба США готова заплатить 250 тысяч долларов, из чего предприниматель сделал оригинальные выводы.

"Евгений Викторович Пригожин обратился в Следственный комитет Российской Федерации с заявлением о попытке похищения его гражданами США в составе организованной преступной группы", - сообщила пресс-служба возглавляемой им компании "Конкорд".

В тексте заявления фигурирует отсылка к 3 и 9 статьям Всеобщей декларации прав человека и говорится о полной надуманности обвинений. В числе зарубежных чиновников, против которых бизнесмен ожидает возбуждения уголовных дел, числится, в частности, президент США Джозеф Байден.

"Я реально воспринимаю противозаконные действия указанных лиц как угрозу моей жизни и здоровью", - гласит заявление.

В 2019 году в Штаты установили санкции в отношении семи граждан РФ, которые, по их версии, имеют отношение к "фабрике троллей", руководство которой приписывают Пригожину. Силовые ведомства США предполагают, что именно интернет-тролли российского происхождения вмешивались во внутреннюю политику страны и способствовали победе на предыдущих президентских выборах Дональда Трампа.