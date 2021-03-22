Руководство МО "Юнтолово" привлекли к ответственности за бюджетные нарушения

Прокуратура Приморского района Петербурга возбудила несколько административных дел по итогу проверки МО "Юнтолово" Контрольно-счетной палатой, сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе КСП.

Два дела возбуждено по статье 15.15.10 КоАП РФ (нарушение порядка принятия бюджетных обязательств) в отношении председателя ИКМО и главы местной администрации. Еще одно - ст. 15.14 КоАП РФ (нецелевое использование бюджетных средств) в отношении местной администрации.

В ходе проверки выяснилось, что в 2018-2020 годах нецелевые расходы муниципалитета превысили 3 млн рублей. 1,8 млн из них ушли на оплату ремонта тротуара, находившегося в собственности жильцов многоквартирного дома.

ИКМО "Юнтолово", в свою очередь, установила размеры вознаграждений за работу своих членов и сотрудников УИК без учета рекомендаций Горизбиркома.

"В результате излишние расходы местного бюджета в 2019 году составили 2 миллиона 415 тысяч рублей. Материалы проверки по фактам нарушений, содержащие признаки преступления, направлены в УМВД России по Приморскому району Санкт-Петербурга", - отметили в КСП.

Всего в ходе проверки было установлено свыше 115 нарушений на общую сумму более 26 миллионов рублей. Контрольные мероприятия проходили под руководством аудитора КСП Юрия Шутова.

Напомним, с сентября 2019 года МО "Юнтолово" возглавляет единоросс Светлана Гревцева. В прошлом созыве она руководила местной администрацией.