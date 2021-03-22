Розенбаума избрали главой Общественного совета при петербургском УФСИН

Известного петербургского автора-исполнителя и общественного деятеля Александра Розенбаума на первом в 2021 году заседании Общественного совета при региональном управлении ФСИН единогласно избрали его председателем, сообщила пресс-служба ведомства.

Заместителями Розенбаума стали исполнительный директор канала "ТБН" Ян Волков и генеральный директор общественного благотворительного движения "Большая Медведица" Александр Зимин.

В сообщении отмечается, что состав органа в нынешнем году претерпел изменения и что в него включили многих хорошо узнаваемых в городе фигур, среди которых директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, артист Андрей Ургант, президент ФК "Зенит" Александр Медведев, директор ГМЗ "Петергоф" Елена Кальницкая.

фото: пресс-служба УФСИН по Петербургу