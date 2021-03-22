Объем ипотечного кредитования в Петербурге за год вырос на 46,6%

В 2020 году в Петербурге существенно вырос спрос на жилье, объявил председатель комитета по экономической политике Валерий Москаленко на заседании городского правительства 22 марта.

Объем ипотечного кредитования за год увеличился на 46,6% и составил 283,5 млрд. По итогу 2019-го он составил 193,4 млрд.

Всего в Петербурге сдали в эксплуатацию 3,4 млн квадратных метров жилья. Объем выполненных работ оценивается в 436,9 млрд рублей. Это на 32,4 млрд рублей меньше, чем в 2019 году, когда удалось ввести 3,5 млн кв. м.

Напомним, также чиновник заявил, что средняя номинальная зарплата в Петербурге за год выросла до 68,4 тысяч рублей.