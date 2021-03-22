Путин собрался вакцинироваться от коронавируса 23 марта

На совещании по вакцинации президент Владимир Путин объявил о своих планах сделать прививку от коронавируса завтра, 23 марта, о чем сообщает ТАСС. Какую из трех существующих российских разработок предпочтет глава государства, пока не уточняется. Президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков, в свою очередь, дал понять, что вакцинация его начальника не будет превращена в публичное мероприятие.

По словам президента, отечественные вакцины от коронавируса безопаснее всех остальных, применяемых сегодня в мире. Согласно сведениям, которыми располагает Путин, до сих пор российские вакцины не дали побочных эффектов. Он также считает, что вакцинация должна быть добровольным выбором гражданина.

Напомним, что в России зарегистрировано три вакцины - "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Последняя получила регистрацию позже всех, в конце февраля, и тестируется на добровольцах.