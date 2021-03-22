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16:24

Под санкции ЕС попали два чеченских силовика

фото ЗакС политика Под санкции ЕС попали два чеченских силовика

Евросоюз утвердил санкции против двух чеченских силовиков, которые, по мнению европейских чиновников, имеют отношение к преследованию представителей ЛГБТ-сообщества. Речь идет о бывшем главе полиции города Аргун Аюбе Катаеве и командире отряда СОБР "Терек" Абузайде Висмурадове, чьи имена появились 22 марта в официальном журнале ЕС. Висмурадов также является вице-премьером правительства республики. Среди прочего, их обвиняют во внесудебных расправах над людьми нетрадиционной сексуальной ориентации, начавшихся в 2017 году. Санкции предполагают запрет на въезд в страны ЕС и заморозку активов на их территории.

Отметим, что на минувшей неделе произошел публичный скандал, вызванный публикацией в "Новой газете" о внесудебных казнях на территории Чечни. Официальные представители республики болезненно отреагировали на материал, призвав Кремль приостановить деятельность издания. В ответ президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков дал понять, что подобные требования и претензии – предмет для рассмотрения в суде.

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