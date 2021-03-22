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17:45

В петербургское отделение "Справедливой России" пожелали вступить 12 членов "За правду"

фото ЗакС политика В петербургское отделение "Справедливой России" пожелали вступить 12 членов "За правду"

За первый месяц существования объединенной партии "Справедливая Россия - За правду" заявления на вступление в ее петербургское отделение подали 12 сторонников Захара Прилепина, сообщила ЗАКС.Ру руководитель регионального аппарата СР Кристина Черемных.

Шесть-семь первых заявок планируется рассмотреть на заседании партийного бюро в среду, 24 марта. Оставшиеся - через неделю.

- Мы со всеми знакомимся лично, общаемся. Технически не успеть рассмотреть всех кандидатов на одном заседании, - объяснила Черемных.

Также она уточнила, что несколько петербуржцев приняли в партию еще 22 февраля, на объединенном съезде. Среди них - руководитель регионального отделения "За Правду" Анатолий Петрунин.

Заявлений от представителей "Патриотов России" петербургским эсерам пока не поступало. Однако, по словам руководителя регионального отделения "Справедливой России" Марины Шишкиной, общение с ними велось.

Напомним, новая объединенная партия появилась в феврале на базе "Справедливой России". Ее председателем избрали Сергея Миронова, а сопредседателями - Захара (настоящее имя - Евгений) Прилепина и Геннадия Семигина. 


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