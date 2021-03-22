МИД Болгарии высылает двух сотрудников посольства РФ

Министерство иностранных дел Болгарии объявило двух сотрудников российского посольства в Софии персонами нон грата, передаёт ТАСС.

"В МИД Болгарии был сегодня вызван советник-посланник, ему была вручена нота об объявлении сотрудников посольства персонами нон грата", - известили в диппредставительстве РФ.

Локальный телеканал BTV сообщил о том, что дипломатов вышлют из страны.

Не так давно в Софии отправили под арест нескольких граждан, подозреваемых в шпионаже в пользу России. Задержание прошло в рамках спецоперации Государственного агентства национальной безопасности: полиция изучала документы у всех направляющихся по трассе Тракия из Софии к Пловдиву. Один из подозреваемых был задержан именно на этой магистрали.