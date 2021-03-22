В Мурманской области сошла лавина, под снегом ищут туристов

В гористой части Мурманской области, неподалеку от Оленегорска, произошел сход снежной лавины, передает ТАСС со ссылкой на главу города, Олега Самарского. На месте происшествия в это время находилась туристическая группа из пятнадцати человек, сообщает РИА "Новости", ссылающееся, в свою очередь, на региональное управление СК.

"Туристическая группа попала под обрушение снежного карниза в горах в Мурманской области на необорудованном маршруте, могут быть пострадавшие", - рассказали в ведомстве.

В спасательной операции принимают участие специалисты из мончегорского МЧС.