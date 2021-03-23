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13:55

Эсеры хотят госрегулирования цен на автомобильное и авиационное топливо

фото ЗакС политика Эсеры хотят госрегулирования цен на автомобильное и авиационное топливо

Фракция справедливороссов в Госдуме внесла на рассмотрение коллег законопроект, устанавливающий государственное регулирование потребительских цен на бензин, дизельное топливо и авиационный керосин, сообщается на сайте их лидера, Сергея Миронова. Для социал-демократов представляется важным, чтобы рост цен на эти товары не превышал рост инфляции.

"Если мы не обуздаем цены на бензин, мы никогда не победим бедность. Потому что цена топлива влияет на цену всех товаров и услуг в России", - полагает Миронов.

Кроме того, по мнению политика, на рынке автомобильного топлива существует "сговор крупных игроков", которым регулярно удается обходить антимонопольное законодательство. С учетом того, что Россия - один из признанных мировых лидеров нефтедобычи, лидер справедливороссов находит существующее положение вещей на внутреннем рынке недопустимым.

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