Команда Навального назвала условие для проведения нового митинга

Команда политика Алексея Навального, отбывающего реальный срок в колонии, объявила о готовности провести новые масштабные демонстрации. Однако для этого ей нужно, чтобы на новом специальном сайте зарегистрировалось не менее полумиллиона россиян.

Всем неравнодушным координатор региональных штабов Навального Леонид Волков предложил после регистрации ставить свою точку на карте. При этом сайт сторонников Навального почти сразу после выхода объявления перестал открываться.

"Каждый, кто поставит свою, будет знать, что он не одинок. Что прямо рядом с ним живут единомышленники — в том же дворе, на той же улице", - говорится в Telegram-канале Навального.

По мнению соратников политика, находящегося в заключении, их новая идея позволяет говорить о "принципиально другом митинге", "который у Путина не получится разогнать". Дата мероприятия пока не называется.