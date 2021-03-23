Счетная палата нашла многомиллиардные нарушения в деятельности "Роскосмоса"

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным посвятил его в результаты недавнего аудита, проведенного его коллегами в отношении госкорпорации "Роскосмос".

"В Роскосмосе, к сожалению, снова находим нарушений больше чем на 30 млрд рублей за прошлый год. Это разного качества: где-то бухгалтерский учет, где-то есть нецелевое, где-то есть нарушение нормативов финансирования", - произнес чиновник на встрече в Кремле, которую показывал телеканал "Россия 24".

Отметим, что для компании, возглавляемой Дмитрием Рогозиным, это не рекордный показатель: например, по итогам 2014 года Счетная палата выявила финансовые нарушения на сумму 92,9 млрд рублей.

фото: kremlin.ru