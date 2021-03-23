18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

17:16

Петербургские студенты-медики, помогавшие в борьбе с COVID-19, вернулись в вузы

фото ЗакС политика Петербургские студенты-медики, помогавшие в борьбе с COVID-19, вернулись в вузы

Снижающаяся эпидемиологическая динамика в Петербурге позволила чиновникам отказаться от помощи со стороны студентов и преподавателей медицинских вузов, передает пресс-служба Смольного. Они продолжили заниматься очным обучением, о чем губернатор Александр Беглов рассказал в режиме видеоконференции профильному вице-премьеру Татьяне Голиковой.

То, что пандемия в городе идет на спад, подтверждается цифрами, которые привел Беглов. Например, за прошедшую неделю официальная заболеваемость снизилась на 5%. Кроме того, губернатор обратил внимание на тот факт, что ситуация позволила по сравнению с самыми тяжелыми неделями пандемии снизить число коронавирусных коек вдвое (их осталось 6248 вместо 12538). На сегодняшний день коечный фонд свободен больше чем на четверть.

Накануне было зафиксировано 865 новых случаев заражения коронавирусом, тогда как сегодня, 23 марта, этот показатель составил уже 812.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

18:33 Более 132 тысяч амбулаторных больных в Петербурге получили бесплатные лекарства от COVID-19

13:17 "Ему это не нравится": Песков объяснил желание Путина не прививаться от коронавируса публично

11:16 В России зафиксировано 8,4 тысяч новых случаев COVID-19, в Петербурге – 812 человек

22 марта, 23:16 В Петербурге планируют установить памятник всем жертвам пандемии

22 марта, 16:59 В комздраве не увидели влияния пандемии COVID-19 на ситуацию с туберкулузом

22 марта, 16:59 "Нецелесообразно": Беглов отказался устанавливать допвыплаты учителям за работу в период пандемии

22 марта, 15:58 Путин собрался вакцинироваться от коронавируса 23 марта

22 марта, 11:31 Комиссар по вопросам внутреннего рынка ЕС: Нам абсолютно не нужен "Спутник V"

22 марта, 11:20 Коронавирус выявили еще у 9284 россиян, из них 865 – петербуржцы

20 марта, 16:17 Комздрав: В Петербурге свободна почти треть коек для пациентов с COVID-19


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
19:46 Защитники Охтинского мыса опубликовали видеообращение к Путину

19:38 Партия роста требует снять с должности главу ТИК №38

19:07 По делу о крупной взятке задержали петербургского таможенника

18:54 Минкульт отказался искать нарушения в выставке Васильевой в Академии художеств

18:49 Задержанных в Петербурге белорусов оставляют на ночь в отделе полиции

18:33 Более 132 тысяч амбулаторных больных в Петербурге получили бесплатные лекарства от COVID-19

18:24 Сады и парки Петербурга закроют на просушку с 24 марта

17:59 Цивилев решил помочь жильцам, платящим за содержание отсутствующих лифтов

17:58 Банк России обновит дизайн банкнот и заменит города на некоторых из них

17:16 Петербургские студенты-медики, помогавшие в борьбе с COVID-19, вернулись в вузы

17:12 Бизнесмена Шпигеля арестовали по делу о взятке губернатору Пензенской области

16:52 СК признал сестер Хачатурян потерпевшими по делу о насилии и побоях со стороны отца

16:46 Фотографа Дмитрия Маркова оштрафовали за акцию в поддержку Навального у Мосгорсуда

16:31 Участнику акции "Свободу Навальному" в Петербурге назначили 2 года условно

16:30 ЗакС Петербурга запасается сувенирными подстаканниками

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru