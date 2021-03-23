Сады и парки Петербурга закроют на просушку с 24 марта

Сады и парки Петербурга с 24 марта временно закроют на просушку после снегопадов, сообщили в комитете по благоустройству.

Петербуржцам придется временно отказаться от прогулок в Таврическом, Овсянниковском садах, саду Сан-Галли, в Казанском, Екатерининском скверах, в сквере Галины Старовойтовой, Никольском саду, в саду дворца Юсуповых на улице Декабристов. Также не пройти будет в Лопухинский сад и Городской сад в Колпино.

Переувлажненные после снегопадов грунтовые и набивные дорожки нужно защитить от разрушения и подготовить к летнему сезону, отметили в комитете. Согласно техрегламенту, просушка может продлиться до 1 мая, окончательная дата будет определа в зависимости от погоды и состояния дорожек.