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18:33

Более 132 тысяч амбулаторных больных в Петербурге получили бесплатные лекарства от COVID-19

фото ЗакС политика Более 132 тысяч амбулаторных больных в Петербурге получили бесплатные лекарства от COVID-19

Петербургские чиновники подвели промежуточные итоги бесплатной лекарственной терапии, которую горожане, зараженные коронавирусом или восстанавливающиеся от него, проходят на дому с ноября. За это время ее завершили 132 235 человек, а на сегодняшний день таких больных насчитывается 12,2 тысячи, причем 428 из них ранее лежали в больницах. Об этом сообщает пресс-служба профильного вице-губернатора Олега Эргашева.

В общей сложности на обеспечение граждан бесплатными лекарствами город потратил 321 млн рублей собственных денег, и еще 838,4 млн рублей Петербургу перевели из федерального бюджета.

По мнению Эргашева, чиновникам в начале года удалось усовершенствовать механизм получения амбулаторными пациентами лекарств, что позволило "сократить число госпитализаций за счет своевременного начала терапии и профилактики развития осложнений".


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