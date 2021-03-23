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19:38

Партия роста требует снять с должности главу ТИК №38

фото ЗакС политика Партия роста требует снять с должности главу ТИК №38

Партия роста подала в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию жалобу на решение территориального избиркома №38 по формированию участковых избирательных комиссий, сообщил ЗАКС.Ру член Горизбиркома от Партии роста Алексей Березин. Как следует из обращение в ГИК (есть в распоряжении редакции), партия не согласна с отказом ТИК №38 включать в составы участковых избиркомов №№ 415, 418, 419, 422 и 424 представителей политорганизации. 

В жалобе со ссылкой на законодательство отмечается, что территориальный избирком обязан был включить в УИКи представителей Партии роста, так как это парламентская партия и партийных представителей в составах участковых комиссий меньше половины. 

Как следует из решения ТИК №38, в составы УИК №№ 415, 418, 419, 422 и 424 назначены представители ЛДПР, "Единой России". Также в перечисленные участковые комиссии вошли люди, которых выдвинули собрания избирателей по месту жительства и работы, сказано в документе. Среди последних, по информации Березина, якобы есть сотрудники администрации Калининского района. 

Партия роста требует от Горизбиркома признать незаконным и отменить решение территориальной комиссии. Политорганизация просит ГИК самостоятельно назначить представителей партии в составы участковых избиркомов и рассмотреть вопрос о снятии с должности главы ТИК №38 Сергея Пономарева. 

Березин сообщил ЗАКС.Ру, что руководитель территориального избиркома считает принятые решения законными. 

- Он не юрист, но он считает, что при первоначальном формировании с нуля он обязан включить не менее половины партийцев, а, если вместо выбывших, он не обязан, - рассказал член Горизбиркома. 

Он отметил, что такая позиция может противоречить нормам федерального закона об основных гарантиях избирательных прав (№67-ФЗ). Березин добавил, что курирующие ТИКи в Калининском районе члены ГИК пытались разъяснить ситуацию Пономареву, но он настаивал на своей правоте.

Ранее Пономарев уже трудился в избирательной системе - руководителем муниципального избиркома "Красненькая речка". О его заслугах на этой должности члены Горизбиркома Екатерина Фесик, Алексей Березин и Ольга Покровская напомнили коллегам на заседании по назначению Пономарева главой ТИК №38. 

София Саттарова

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