В Смольном объявили о готовности к весенним паводкам Возможные весенние паводки не смогут застать Петербург врасплох, дал понять губернатор Александр Беглов на заседании профильной комиссии Смольного, проходившем с участием президентского полпреда по СЗФО Александра Гуцана. "Городом проведен весь необходимый комплекс предупредительных мероприятий, чтобы обеспечить безопасность горожан на территории нашего города в период приближающегося весеннего паводка", - приводится цитата градоначальника на сайте городского правительства. По сведениям Беглова, все гидротехнические объекты работают в обычном режиме и, кроме того, на Неве активно работает ледокол с целью избежания подтоплений. Наконец, ведется подготовка и к происшествиям, характерным для летнего периода: на 2021 год утвердили сводный план тушения природных пожаров и разработали паспорт пожарной безопасности.

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