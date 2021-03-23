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20:59

В Смольном объявили о готовности к весенним паводкам

фото ЗакС политика В Смольном объявили о готовности к весенним паводкам

Возможные весенние паводки не смогут застать Петербург врасплох, дал понять губернатор Александр Беглов на заседании профильной комиссии Смольного, проходившем с участием президентского полпреда по СЗФО Александра Гуцана. 

"Городом проведен весь необходимый комплекс предупредительных мероприятий, чтобы обеспечить безопасность горожан на территории нашего города в период приближающегося весеннего паводка", - приводится цитата градоначальника на сайте городского правительства.

По сведениям Беглова, все гидротехнические объекты работают в обычном режиме и, кроме того, на Неве активно работает ледокол с целью избежания подтоплений. Наконец, ведется подготовка и к происшествиям, характерным для летнего периода: на 2021 год утвердили сводный план тушения природных пожаров и разработали паспорт пожарной безопасности. 


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