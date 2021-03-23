Особый порядок принес "условку": Первый приговор по следам зимних протестов в Петербурге

Первое уголовное дело по итогу январских протестов рассмотрели в Петербурге 23 марта. Обвиненный в нападении на омоновцев геодезист Андрей Ломов получил два года условно. Суд решил, что хоть опасных травм силовикам он не нанес, но ударил по авторитету власти перед общественностью.

Дело 39-летнего инженера-геодезиста Андрея Ломова, задержанного после первой январской акции "Свободу Навальному", рассматривали особым порядком. Он сам ходатайствовал об этом, полностью признав вину на этапе следствия. При особом порядке не исследуются доказательства и не выступают свидетели, однако наказание не может превышать двух третей максимального срока. По части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, к представителю власти), которую вменили Ломову, этот срок составляет 5 лет. Гособвинитель запросил для него аккурат две трети - три года колонии-поселения.

- Сторона обвинения просит учесть те обстоятельства, при которых было совершено это преступление, также то, что данное преступление относится к категории средней тяжести, - заявила старший помощник прокурора Центрального района Татьяна Сизых.

Инцидент с силовиками, о котором идет речь, произошел 23 января на Невском проспекте. Тысячи человек, вышедших на несанкционированную акцию "Свободу Навальному", шли по главной магистрали город от Сенатской площади в сторону площади Восстания. Среди них был Ломов, общественный активист и член участковой избирательной комиссии № 1059. На пути демонстрантов выставили несколько кордонов сотрудников ОМОН. Первый протестующие прорвали в самом начале Невского. Второй стоял в районе Казанского собора. Силовики предложили протестующим уйти на тротуар. Некоторые так и сделали, но нашлось и немало готовых встать в сцепку и пойти на новый прорыв. По словам очевидцев, людям удалось прорваться, поскольку омоновцы на время расступились, чтобы пропустить полицейскую машину.

Муниципальный депутат из Пушкина Сергей Толокнов с достаточно близкого расстояния вел трансляцию происходящего для своего блога. На снятом им видео видно, что через брешь в строю силовиков пробежали человек 40. После этого омоновцы снова сомкнули ряды, встречая дубинками демонстрантов, подходивших слишком близко. Далее в кадр попал Ломов - протестующие в масках выдернули его из окружения омоновцев, размахивающих спецсредствами. На видео того же эпизода с другого ракурса, опубликованного СМИ, видно, как группа людей в масках толкалась с нацгвардейцами, на Ломова кто-то давил сзади, он оступился и потерял равновесие после чего, судя по всему, получил несколько ударов дубинками от силовиков. Протестующие, отходя, выдернули его из окружения омоновцев. Если это была попытка второго прорыва, то заведомо проигрышная. На кордон ОМОНа, судя по ролику, пошли человек 10-15.

Ломова задержали почти через неделю, 28 января. В квартиру, где он проживает с супругой и семью несовершеннолетними детьми, оперативники пришли в шесть часов утра. Позже Следственный комитет объявил о возбуждении уголовного дела, заявив, что нескольким сотрудникам правоохранительных органов митингующие нанесли повреждения.

Потерпевшими в деле Ломова выступили омоновцы Шемякин и Козлов. Оба от участия в заседании отказались. Причем первый попросил суд наказать подсудимого не строго, а второй - строго. Гособвинитель заявила, что Ломов якобы не менее двух раз толкнул в область груди Шемякина и не менее одного раза в область левого плеча и левой руки - Козлова. Ломов с этим согласился. Во время своего последнего слова он заочно извинился перед потерпевшими и подчеркнул, что не имел умысла причинить им физическую боль и что не наносил акцентированных ударов.

- Поддался общему настроению и по глупости совершил данное деяние. Приношу свои извинения сотрудникам. Сам себя виню за данные действия. В первую очередь, конечно, понесла наказание моя семья. Я подорвал финансовое благополучие своей семьи, - заявил Ломов.

Защита попросила назначить подсудимому наказание, не связанное с лишением свободы. Адвокат Светлана Ратникова отметила, что ранее ее подзащитный не привлекался к уголовной ответственности и отметила наличие многочисленных положительных характеристик, которые озвучили в ходе заседания.

Характеристики, признательные показания и семейное положение сыграли свою роль. Судья Екатерина Ботанцова учла смягчающие обстоятельства и не нашла отягчающих. Вместе с тем, она заявила, что собранные в материале дела доказательства подтверждают виновность Ломова. В судебном решении говорится, что применив насилие, не опасное для жизни и здоровья Шемякина и Козлова, он дискредитировал представителей власти в глазах общественности и "подорвал их авторитет перед лицом общества".

Подсудимому назначили два года лишения свободы условно с двумя годами испытательного срока. Еще две недели, до вступления приговора в силу, он будет находиться под подпиской о невыезде.

В ближайшее время петербургским судам предстоит рассмотреть особым порядком еще несколько уголовных дел по событиям январских протестов. В среду, 24 марта, в Ленинском районном суде состоится предварительное заседание по делу Евгения Туганкова. Его обвиняют в том, что 31 января во время митинга у ТЮЗа он якобы минимум дважды ударил по лицу омоновца, задерживавшего людей. В тот же день Октябрьский суд должен рассмотреть вопрос о продлении меры пресечения Артему Попову и Кириллу Богданову. Их обвиняют в том, что они толкали полицейских 31 января на Сенной площади, отбивая задержанного. Оба признали вину.

текст: Сергей Еремеев/ фото: Константин Леньков