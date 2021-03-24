Племянник Путина создал Комитет поддержки Путина

Двоюродный племянник президента Роман Путин учредил Комитет поддержки Путина, основной задачей которого будет контроль за реализацией президентских реформ и выполнением его поручений.

"Эта всероссийская организация призвана будет объединить всех граждан страны с активной жизненной позицией, которые поддерживают взятый президентом РФ Владимиром Путиным курс развития. Для успешной реализации реформ, проводимых главой государства, участники комитета будут контролировать исполнение президентских указов и непосредственно участвовать в решении важных для того или иного субъекта России вопросов", - цитирует РИА "Новости" сообщение пресс-службы племянника президента.

Подразделения нового комитета откроются во всех российских регионах. Комитет собирается "наводить порядок" на местах, курируя, в частности, локальные сферы ЖКХ, медицины, образования.

В прошлом - бывший сотрудник ФСБ, ныне - предприниматель Роман Путин не так давно учредил партию "Россия без коррупции". Минюст, впрочем, её пока не зарегистрировал.