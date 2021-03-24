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11:50

Племянник Путина создал Комитет поддержки Путина

фото ЗакС политика Племянник Путина создал Комитет поддержки Путина

Двоюродный племянник президента Роман Путин учредил Комитет поддержки Путина, основной задачей которого будет контроль за реализацией президентских реформ и выполнением его поручений.

"Эта всероссийская организация призвана будет объединить всех граждан страны с активной жизненной позицией, которые поддерживают взятый президентом РФ Владимиром Путиным курс развития. Для успешной реализации реформ, проводимых главой государства, участники комитета будут контролировать исполнение президентских указов и непосредственно участвовать в решении важных для того или иного субъекта России вопросов", - цитирует РИА "Новости" сообщение пресс-службы племянника президента.

Подразделения нового комитета откроются во всех российских регионах. Комитет собирается "наводить порядок" на местах, курируя, в частности, локальные сферы ЖКХ, медицины, образования.

В прошлом - бывший сотрудник ФСБ, ныне - предприниматель Роман Путин не так давно учредил партию "Россия без коррупции". Минюст, впрочем, её пока не зарегистрировал.

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