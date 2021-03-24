Памфилова подвела итоги работы уходящего состава ЦИК

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на заседании комиссии подвела итоги работы состава 2016-2021 годов. Новый состав должен начать работать с 29 марта.

Она напомнила, что обычно один состав ЦИК проводит две крупные компании, но действующие члены комиссии организовали три кампании: выборы в Государственную Думу в 2016 году, выборы президента в 2018 году и голосование по поправкам в Конституцию в 2020 году. Последняя кампания была уникальной, отметила глава Центризбиркома.

Если считать все уровни, то действующий состав ЦИК провел шесть тысяч избирательных кампаний, заявила Памфилова.

По ее словам, с самого начала Центризбирком ориентировал другие комиссии на принципиальное пресечение всех попыток вмешательства в голосования и принятие жестких мер при нарушениях. В итоге за последние пять лет результаты голосований отменены на 87 избирательных участках, отметила Памфилова.

- Нарушений стало не больше, зато выявляемость стала гораздо выше. ЦИК последовательно проводила такую политику, и наши коллеги в регионах этой политике следовали, - уверена глава ЦИК.

Она также назвала самые крупные достижения комиссии за последние пять лет. Среди них Памфилова назвала "мобильный избиратель", который позволяет россиянам голосовать по месту пребывания. В 2016 году по обычным открепительным проголосовало около 800 тысяч человек, а с 2017 года "мобильным избирателем" воспользовалось около 12,7 млн человек, рассказала руководитель ЦИК. Также, по ее словам, плюсом является оснащение избирательных участков комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) и развитие наблюдательского сообщества.

Памфилова отметила, что задачей ЦИК было оздоровить избирательную систему. В более половины регионов изменились руководители субъектовых комиссий, заявила глава ЦИК. Она добавила, что самое главное в легитимности выборов - доверие избирателей. Памфилова считает, что его удалось повысить за последние пять лет, но работать еще есть над чем.

Напомним, Памфилова во время своего руководства Центризбиркомом настояла на снятии с должности трех председателей Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Каждый раз вопросы к работе Горизбиркома все еще оставались. После смены последнего руководителя ГИК, Памфилова заявила, что еще есть над чемработать.