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12:31

Памфилова подвела итоги работы уходящего состава ЦИК

фото ЗакС политика Памфилова подвела итоги работы уходящего состава ЦИК

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на заседании комиссии подвела итоги работы состава 2016-2021 годов. Новый состав должен начать работать с 29 марта. 

 Она напомнила, что обычно один состав ЦИК проводит две крупные компании, но действующие члены комиссии организовали три кампании: выборы в Государственную Думу в 2016 году, выборы президента в 2018 году и голосование по поправкам в Конституцию в 2020 году. Последняя кампания была уникальной, отметила глава Центризбиркома. 

Если считать все уровни, то действующий состав ЦИК провел шесть тысяч избирательных кампаний, заявила Памфилова. 

По ее словам, с самого начала Центризбирком ориентировал другие комиссии на принципиальное пресечение всех попыток вмешательства в голосования и принятие жестких мер при нарушениях. В итоге за последние пять лет результаты голосований отменены на 87 избирательных участках, отметила Памфилова. 

- Нарушений стало не больше, зато выявляемость стала гораздо выше. ЦИК последовательно проводила такую политику, и наши коллеги в регионах этой политике следовали, - уверена глава ЦИК. 

Она также назвала самые крупные достижения комиссии за последние пять лет. Среди них Памфилова назвала "мобильный избиратель", который позволяет россиянам голосовать по месту пребывания. В 2016 году по обычным открепительным проголосовало около 800 тысяч человек, а с 2017 года "мобильным избирателем" воспользовалось около 12,7 млн человек, рассказала руководитель ЦИК. Также, по ее словам, плюсом является оснащение избирательных участков комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) и развитие наблюдательского сообщества. 

Памфилова отметила, что задачей ЦИК было оздоровить избирательную систему. В более половины регионов изменились руководители субъектовых комиссий, заявила глава ЦИК. Она добавила, что самое главное в легитимности выборов - доверие избирателей. Памфилова считает, что его удалось повысить за последние пять лет, но работать еще есть над чем. 

Напомним, Памфилова во время своего руководства Центризбиркомом настояла на снятии с должности трех председателей Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Каждый раз вопросы к работе Горизбиркома все еще оставались. После смены последнего руководителя ГИК, Памфилова заявила, что еще есть над чемработать. 

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