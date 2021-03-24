Петербург получил свыше 39 тысяч доз "Спутника V"

В Петербург приехала очередная крупная партия "Спутник V", известили в пресс-службе Смольного.

В ближайшее время в опустевшие прививочные пункты доставят партии из прибывших 39 200 доз.

На прошлой неделе в город на Неве поступило лишь 15 тысяч доз "Спутника V".

Поликлиники вынужденно отменяли запись на прививку, ссылаясь на то, что вакцина закончилась и они ждут новую поставку.

Из-за дефицита препарата временно закрывались прививочные пункты - на пике нехватки функционировали лишь 90 из 129 пунктов и всего четыре точки в ТЦ вместо восьми.