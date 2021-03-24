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12:57

Песков рассказал подробности о вакцинации Путина от коронавируса

фото ЗакС политика Песков рассказал подробности о вакцинации Путина от коронавируса

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин сделал прививку от коронавируса первым компонентом вакцины, но какой именно – сообщить отказался, передает "Интерфакс".

"Да, это был первый укол. Соответственно, недельки через три – второй", - сказал Песков. По его словам, "нет никакой разницы, какой именно вакциной привился президент", и название препарата знают лишь Путин и сделавший укол врач.

В России зарегистрированы три вакцины от коронавируса: "ЭпиВакКорона", "Спутник V" и "КовиВак". Первая вакцина – однокомпонентная, две другие состоят из двух компонентов. Согласно инструкциям, "КовиВак" вводится с интервалом в две недели, "Спутник V" - три недели.

Путин привился от коронавируса накануне, 23 марта. Песков сообщал, что президент после укола чувствует себя хорошо.

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