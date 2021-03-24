Кипр откроет границы для россиян с 1 апреля

Кипр откроет границы для туристов из России с 1 апреля, передает ТАСС со ссылкой на госкомитет Кипра по туризму.

В кипрском ведомстве пояснили, что границу смогут пересечь те россияне, у кого при себе будет отрицательный тест на коронавирус и кто "не вступал в осознанный близкий контакт с подтвержденным носителем заболевания". Таким туристам не придется отбывать карантин по приезду в страну.

Ранее сообщалось, что Кипр планировал открыть границы для россиян и жителей еще ряда стран с 1 марта. Россия закрывала границы со всеми странами в марте 2020 года из-за эпидемии коронавируса, после этого с августа началось постепенное восстановление связей.

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