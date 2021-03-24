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14:57

Матвиенко надеется на возвращение к нормальной жизни после коронавируса в России к осени

фото ЗакС политика Матвиенко надеется на возвращение к нормальной жизни после коронавируса в России к осени

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что считает возможным снятие ограничений по коронавирусу уже к осени, если в России продолжится массовая вакцинация, передает РИА "Новости".

"Я считаю, правы те эксперты, которые утверждают, что в случае массовой вакцинации к осени будет снята большая часть ограничений и мы вернемся к осени к нормальной жизни", - сказала Матвиенко.

По ее мнению, массовая вакцинация – обязательное условие для того, чтобы окончательно победить коронавирус. Она подчеркнула, что "нет никаких причин, кроме редких медицинских ограничений, чтобы не делать прививку".

Массовая вакцинация от коронавируса в России началась в середине января. Накануне привился президент Владимир Путин.


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