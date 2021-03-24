"Водоканал Санкт-Петербурга" получит 145 млн рублей из бюджета на содержание снегоплавильных пунктов

Смольный выделит "Водоканалу Санкт-Петербурга" 145 млн рублей субсидий из городского бюджета на содержание снегоплавильных и снегоприемных пунктов, заявил губернатор Александр Беглов на совещании с членами городского правительства.

Беглов заявил, что минувшей зимой Петербург столкнулся с "залповыми снегопадами", но "удалось справиться с ситуацией". "Зиму мы прошли сравнительно легко, потому что хорошо к ней подготовились", - сказал Беглов.

С начала сезона с улиц Петербурга вывезли свыше 1,8 млн кубометров снега, который передавали в снегоплавительные и снегоприемные пункты. Беглов отметил, что в отличие от прошлых лет, снег не сбрасывали в Неву и другие реки, и теперь снег всегда будет проходить через очистные сооружения. Он пообещал, что на фоне года экологии в Петербурге, о котором Беглов объявил накануне, на открытии Охтинского коллектора, Смольный больше будет уделять внимание природоохранным мероприятиям.

"Необходимо увеличивать количество снегоплавильных и снегоприемных станций, строить новые. В каждом районе должны быть также временные места для складирования снега. Они должны быть оборудованы видеокамерами и всем необходимыми инструментами учета", - рассказал Беглов.

В 2020 году на ещение затрат на эксплуатацию снегоплавильных и снегоприемных пунктов в виде субсидий "Водоканал" получил 136,6 млн рублей.

Напомним, ранее Контрольно-счетная палата начала проверку "Водоканала". Инспекторов интересует, насколько обоснованно и эффективно предприятие тратило бюджетные деньги.

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