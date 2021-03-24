18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

15:31

"Водоканал Санкт-Петербурга" получит 145 млн рублей из бюджета на содержание снегоплавильных пунктов

фото ЗакС политика "Водоканал Санкт-Петербурга" получит 145 млн рублей из бюджета на содержание снегоплавильных пунктов

Смольный выделит "Водоканалу Санкт-Петербурга" 145 млн рублей субсидий из городского бюджета на содержание снегоплавильных и снегоприемных пунктов, заявил губернатор Александр Беглов на совещании с членами городского правительства.

Беглов заявил, что минувшей зимой Петербург столкнулся с "залповыми снегопадами", но "удалось справиться с ситуацией". "Зиму мы прошли сравнительно легко, потому что хорошо к ней подготовились", - сказал Беглов.

С начала сезона с улиц Петербурга вывезли свыше 1,8 млн кубометров снега, который передавали в снегоплавительные и снегоприемные пункты. Беглов отметил, что в отличие от прошлых лет, снег не сбрасывали в Неву и другие реки, и теперь снег всегда будет проходить через очистные сооружения. Он пообещал, что на фоне года экологии в Петербурге, о котором Беглов объявил накануне, на открытии Охтинского коллектора, Смольный больше будет уделять внимание природоохранным мероприятиям.

 "Необходимо увеличивать количество снегоплавильных и снегоприемных станций, строить новые. В каждом районе должны быть также временные места для складирования снега. Они должны быть оборудованы видеокамерами и всем необходимыми инструментами учета", - рассказал Беглов.

В 2020 году на ещение затрат на эксплуатацию снегоплавильных и снегоприемных пунктов в виде субсидий "Водоканал" получил 136,6 млн рублей.

Напомним, ранее Контрольно-счетная палата начала проверку "Водоканала". Инспекторов интересует, насколько обоснованно и эффективно предприятие тратило бюджетные деньги.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
16:55 Доходы бюджета Ленобласти увеличили на 1,1 млрд рублей

16:47 Следователи задержали руководителя тургруппы, попавшей под лавину в Хибинах

16:26 "Интерфакс": Уволенный в рамках дела Голунова полицейский уехал из России

16:17 Путин утвердил отмену ограничений по возрасту для некоторых госслужащих

15:45 Депутаты Ленобласти одобрили Гатчину в качестве столицы региона

15:31 "Водоканал Санкт-Петербурга" получит 145 млн рублей из бюджета на содержание снегоплавильных пунктов

15:06 "Россия - последняя миродержавная сила": Макаров открыл выставку в честь Александра Невского

14:57 Матвиенко надеется на возвращение к нормальной жизни после коронавируса в России к осени

14:51 Смольный выделил более 200 млн рублей на "оффлайн"-праздники

14:32 Госдума одобрила ужесточения требований к работе НКО-иноагентов

14:26 В Петербурге не будут определять почетных меценатов в 2021 году

14:17 Блокадники, проживавшие в войну на территории Ленобласти, смогут получать льготы

14:10 Муниципал: Муниципалам Петербурга официально разрешат участвовать в молодежной политике

14:05 ЗакС принял законопроект о поддержке молодых ученых

13:59 В Росгвардии появилось собственное военно-политическое управление

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru