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16:55

Доходы бюджета Ленобласти увеличили на 1,1 млрд рублей

фото ЗакС политика Доходы бюджета Ленобласти увеличили на 1,1 млрд рублей

Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области приняли за основу проект законотворческой инициативы "Об областном бюджете Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов", извещает "Деловй Петербург".

Ключевая корректива, одобренная парламентариями, касается увеличения доходов бюджета 47 региона на 2021 год на 1,1 млрд рублей. Одновременно с этим возросли и расходы - до 8,2 млрд рублей. По плану, совокупный годовой доход Ленобласти должен составить 156,4 млрд рублей, а расходы - 176,3 млрд рублей. Соответственно увеличивается дефицит - на 7 млрд рублей, как итог - он составит 19,9 млрд рублей.

Кроме того, в ходе пленарного заседания Заксобрания первый заместитель председателя правительства Ленобласти, председатель комитета финансов Роман Марков сообщил, что на сегодняшний день все возводящиеся в регионе объекты строительства обеспечены финансированием.

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