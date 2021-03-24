Доходы бюджета Ленобласти увеличили на 1,1 млрд рублей

Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области приняли за основу проект законотворческой инициативы "Об областном бюджете Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов", извещает "Деловй Петербург".

Ключевая корректива, одобренная парламентариями, касается увеличения доходов бюджета 47 региона на 2021 год на 1,1 млрд рублей. Одновременно с этим возросли и расходы - до 8,2 млрд рублей. По плану, совокупный годовой доход Ленобласти должен составить 156,4 млрд рублей, а расходы - 176,3 млрд рублей. Соответственно увеличивается дефицит - на 7 млрд рублей, как итог - он составит 19,9 млрд рублей.

Кроме того, в ходе пленарного заседания Заксобрания первый заместитель председателя правительства Ленобласти, председатель комитета финансов Роман Марков сообщил, что на сегодняшний день все возводящиеся в регионе объекты строительства обеспечены финансированием.