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18:58

КСП нашла нарушения в работе администрации Адмиралтейского района и подведомственных организаций

фото ЗакС политика КСП нашла нарушения в работе администрации Адмиралтейского района и подведомственных организаций

Контрольно-счетная палата Петербурга опубликовала отчет о проверке администрации Адмиралтейского района и подведомственных ей организаций. Изучение качества работы районной администрации касалось 2018-2019 годов и части 2020-го. 

КСП нашла нарушения в области управления государственной собственностью города. В частности, ГКУ "Жилищное агентство Адмиралтейского района Санкт-Петербурга" без согласия собственника имущества и без оформления договоров передало 108 нежилых помещений общей площадью 9,89 тысяч кв.м в пользование коммерческим организациям. Это же учреждение не зарегистрировало право оперативного управления по 830 объектам общей площадью 67,53 кв.м, сообщили в КСП. 

Контрольно-счетное ведомство также обнаружило нарушения в закупках на 248 млн рублей. Среди таких нарушений КСП называет оплату по факту невыполненных работ по уборке внутри кварталов, несанкционированной свалки и другое. 

Также администрация Адмиралтейского района нецелевым образом расходовала бюджетные деньги, заявили в КСП. Например, ведомство отмечает, что администрация 331 тысячу рублей по статье "Расходы на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры" потратила на торжественные обеды с алкоголем, хотя деньги должны были пойти на формирование "имиджа культуры как основного конкурентного преимущества Санкт-Петербурга". 

Также районная администрация якобы закупила билеты в театр и другие культурные заведения и должна была их раздать, но документов с подписями получателей этих билетов нет, следует из отчета КСП. Там же написано, что ГБУ Спортивная школа олимпийского резерва №1 в Адмиралтейском районе оформила факты о выдаче учащимся спортивной экипировки на общую сумму 171,4 тысяч рублей, но сами учащиеся и их родители заявили, что ничего не получали. 

Помимо этого, КСП установила, что администрация района и подведомственные ей учреждения нарушили порядок и условий оплаты труда сотрудников на общую сумму 68,99 млн рублей, методику исчисления бюджетных выплат на 74,2 млн рублей и другие несоблюдения правил с законами. Ведомство отметило, что невозможно определить, каков размер вреда бюджета от части нарушений. 

София Саттарова

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