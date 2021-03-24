В Смольном заявили о высоком уровне госпитализаций с COVID-19 в Петербурге

В больницы Петербурга ежедневно госпитализируют около 300 пациентов с коронавирусом, это высокий уровень, но он постепенно снижается, заявил в эфире телеканала "Санкт-Петербург" первый зампредседателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

По словам Сараны, по сравнению с предыдущими двумя неделями число госпитализируемых снизилось на 6%.

"То есть мы достаточно высоко находимся на плато по количеству госпитализируемых в сутки - 250, 270, 300 человек ежедневно. Это все-таки высокий [уровень] по сравнению с тем периодом, когда мы летом были "внизу" - примерно 100 человек в день. Но есть снижение", - приводит ТАСС слова чиновника.

Сарана сообщил, что среди госпитализированных 27% - в тяжелом состоянии, 3% - в легком, а большинство, 70%, - в среднетяжелом. На искусственной вентиляции легких, по словам Сараны, остаются 209 человек. При этом в информационном бюллетене петербургского штаба по коронавирусу указано, что к аппаратам ИВЛ подключен 191 пациент.

В Петербурге для пациентов с коронавирусом развернуто 6 248 коек в больницах. Из них, по данным межведомственного координационного совета, свободны 1 741 – это 27,9% коечного фонда.