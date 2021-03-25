В Выборгском замке подходят к концу реставрационные работы

В корпусах Выборгского замка завершаются работы по реставрации памятника истории и культуры, известил председатель комитета культуры Ленобласти Владимир Цой у себя на странице "ВКонтакте".

По словам управленца, он лично побывал на территории объекта и оценил степень готовности корпусов Цейхгауза и Дома Наместника.

В ближайшее время в отремонтированных зданиях откроются выставки, поэтому они вновь станут доступны для посещения.

Добавим также, ранее Министерство культуры известило, что намерено выделить Ленобласти свыше 250 млн рублей на реставрацию сооружений Замкового острова в Выборге.