Оппозиционер Марк Гальперин вышел на свободу после полутора лет колонии

Оппозиционный активист Марк Гальперин, отбывавший срок в колонии в рамках "экстремистского" дела, вышел на свободу, оповестила его защитница Ирина Яценко.

Гальперин - "завсегдатай" протестных акций, являлся одним из лидеров "Новой оппозиции". После многочисленных задержаний на демонстрациях стал вторым (после Ильдара Дадина) человеком в России, в отношении которого возбудили уголовное дело о неоднократном нарушении порядка проведения митингов (статья 212.1 УК РФ).

Последнее дело в отношении Гальперина было возбуждено в 2016 году. По версии следствия, он якобы призывал к экстремистской деятельности в интервью YouTube-каналу "Градус-ТВ". В частности, таким призывом следствие сочло его фразу о необходимости выходить на улицы и бороться за свои права.

В декабре 2019 года Гальперину заменили условный срок на реальный. Суд постановил отправить активиста в колонию-поселение на полтора года с учетом его пребывания под домашним арестом.