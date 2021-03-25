К лету в Петербурге отчистят от грязи несколько памятников выдающимся россиянам

По случаю нескольких юбилейных дат, относящихся к классикам отечественной литературы и знаменитым ученым, в Петербурге отмоют и почистят памятники в их честь, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Государственного музея скульптуры. Речь, в частности, идет о памятниках Михаилу Ломоносову на Университетской набережной (310 лет со дня рождения), Федору Достоевскому на Большой Московской улице (200 лет со дня рождения), Николаю Некрасову в саду его имени (200 лет со дня рождения), Андрею Сахарову на площади его имени (100 лет со дня рождения).

Всего же уборочные и реставрационные работы, начало которых намечено на середину-конец апреля, коснутся восьмидесяти монументов и пятидесяти мемориальных табличек. По традиции, особое внимание уделят военной теме.

"В первую очередь начнется подготовка к празднованию Дня Победы, планируется промывка памятника Пионерам-Героям в Таврическом саду, бюсты на Аллее Героев в Московском Парке Победы, памятник маршалу Леониду Говорову на площади Стачек", - рассказали в пресс-службе.

Как и каждый год, перед Днем города "освежат" конный памятник его основателю Петру I на Сенатской площади.