КГИОП требует срочно остановить стройку рядом с домом-памятником на Васильевском

КГИОП выдал предписание застройщику "Дома на 11-й" с тем, чтобы он немедленно остановил работы по адресу 11 линия В.О. 56, который соседствует с объектом культурно-исторического наследия, домом Чубакова. Выезд специалистов на место установил, что во дворе работают башня буровой установки, башня автокрана и экскаватор. Отмечается, что со временем фасады во дворе покрываются все большим числом трещин. Жалобы от местных жителей в связи с этим поступают чиновникам как минимум последние полгода. Более того, в комитете отмечают, что к застройщику имеются вопросы и бюрократического характера.

"Откорректированный раздел проектной документации, включающий мероприятия по обеспечению сохранности объекта культурного наследия "Дом К.Г. Чубакова", до настоящего времени в КГИОП не представлен", - гласит текст сообщения.

Ожидается, что в обозримой перспективе лицевые и дворовые фасады дома Чубакова планово отреставрируют. По крайней мере, здание включено в программу реставрации КГИОП вместе с еще 254 многоквартирными домами.

фото: пресс-служба КГИОП