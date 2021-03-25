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12:59

Шойгу: Парады по случаю Дня Победы пройдут в 28 городах России

фото ЗакС политика Шойгу: Парады по случаю Дня Победы пройдут в 28 городах России

Милитаризированные шествия в честь Дня Победы 9 мая будут проведены в 28 российских городах, известил руководитель Министерства обороны Сергей Шойгу. Совокупно в событии поучаствуют не менее 47 тысяч человек, около 1600 единиц военной техники и свыше 200 воздушных судов.

"Работа по подготовке к парадам в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне идет полным ходом. Благодаря своевременно принятым мерам нам удалось не допустить распространения коронавируса среди военнослужащих парадных расчетов. Этому во многом способствовало соблюдение установленных требований - к тренировкам и их обеспечению допускаются только те, кто прошел вакцинацию и имеют антитела к COVID-19", - цитирует "Российская газета" отрывок из речи Шойгу.

Говоря конкретно о московском параде, то министр обороны уточнил, что в нём поучаствуют не менее 12 тысяч человек, более 190 единиц вооружения и военной техники, 76 самолётов и вертолётов.

Добавим, ещё в середине февраля путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что парад по случаю Дня Победы в этом году точно состоится.

Годом ранее 9 мая парад прошёл лишь в Минске и Ашхабаде, в России из-за пандемии коронавируса его перенесли на 24 июня, соответствующую дату выбрал Владимир Путин, так как именно в этот день в 1945 году состоялся исторический Парад победителей.

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