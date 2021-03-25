Австрия наконец выдала РФ экс-чиновника Минкульта Бориса Мазо

Обвиняемого в крупном мошенничестве экс-директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики Министерства культуры РФ Бориса Мазо в ближайшее время экстрадируют из Австрии в Москву, информирует ТАСС.

"Генеральной прокуратуре России удалось добиться принятия окончательного решения о выдаче в Россию Мазо. Сегодня в сопровождении спецконвоя он будет доставлен в Москву", - пояснили агентству в пресс-службе ведомства.

Запрос о выдачи Мазо Генпрокуратура направила властям Австрии ещё в декабре 2018 года. В 2019 году Земельный суд Вены санкционировал прошение о выдаче Мазо, однако решение неоднократно обжаловали адвокаты экс-чиновника.

Мазо – фигурант двух дел о масштабных хищениях в Минкультуры. Первое из них – так называемое "дело реставраторов" о хищении 100 млн рублей из госсредств, выделенных на реставрацию Псковского драмтеатра, Новодевичьего монастыря, монастыря Иоанна Предтечи в Москве и Музея космонавтики в Калуге. Мазо освободили сразу после оглашения приговора.

Во втором деле о мошенничестве фигурирует сумма ущерба в 450 млн рублей. Мазо в то время был за пределами в России, его арестовали заочно. По этому делу, а также по "делу реставраторов" проходит бывший замминистра культуры Григорий Пирумов.