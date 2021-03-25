Пандемия существенно повлияла на стоимость билетов на ПМЭФ-2021

На сайте Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) опубликовали стоимость пакетов участников события.

Так, пакет "Стандарт", не предполагающий каких-то "изысков" для владельца, обойдётся потенциальному клиенту в 840 тысяч рублей. В то же время, желающим попасть не только на территорию Экспофорума, но и поучаствовать в пленарном заседании, на котором должен выступить Владимир Путин, придётся отдать за билет более 960 тысяч рублей.

В прошлом году пакеты стоили вдвое меньше: "Стандарт" - 350 тысяч рублей, "Премиум" - 410 тысяч рублей.

Добавим, в преддверии ПМЭФ-2021 у петербургских гостиницах и номерах практически не осталось мест, доступных для брони с 2 по 5 июня.

Отметим, что, по информации "Открытых медиа", на нынешний ПМЭФ приглашено всего 5 тысяч участников, что в четыре раза меньше, чем было на последнем форуме 2019 года.

Фото: Росконгресс / Дмитрий Андреев