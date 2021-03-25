В Петербурге на семь суток арестовали участницу акции в поддержку белорусов

Представительница белорусского землячества в Петербурге Юлия Штанько получила от суда наказание в виде семи суток спецприемника, передает "МБХ Медиа Северо-Запад". Вместе с группой единомышленников, демонстрируя символику белорусского протеста, 24 января на Морской набережной она спела песню, ставшую одним из символов борьбы с режимом Александра Лукашенко. Между куплетами активистка скандировала лозунги в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, на тот момент находившегося в СИЗО "Матросская тишина".

Протокол на Штанько составили по "митинговой" статье 20.2 КоАП. Защита намерена подавать апелляцию на судебное решение.

Отметим, что в понедельник, 22 марта, в Петербурге задержали сразу пятерых белорусов, которые в акциях солидарности с протестами у себя на родине. При этом один из задержанных, Владимир Драгун, утверждает, что 24 января его не было вместе с остальными на Морской набережной и что силовики обознались.

UPD Второму участнику акции, Егору Мякинникову, дали двое суток ареста и освободили в зал суда, поскольку он отбыл их в отделе полиции