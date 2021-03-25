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17:22

РФ возобновляет авиасообщение с Германией, Сирией, Таджикистаном и другими странами

фото ЗакС политика РФ возобновляет авиасообщение с Германией, Сирией, Таджикистаном и другими странами

Начиная с 1 апреля россияне вновь смогут начать путешествовать в Германию, Шри-Ланку, Венесуэлу, Сирию, Таджикистан и Узбекистан, известили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в РФ.

"С 1 апреля по согласованию с авиационными властями Германии на взаимной основе будет возобновлено регулярное авиасообщение по маршрутам: Франкфурт-на-Майне - Москва - Франкфурт-на-Майне пять раз в неделю, Франкфурт-на-Майне - Санкт-Петербург - Франкфурт-на-Майне - три раза в неделю, Москва - Берлин - Москва - пять раз в неделю - и Москва - Франкфурт-на-Майне - Москва - три раза в неделю", - представили картину событий в оперштабе.

Помимо этого, сообщается, что количество регулярных чартерных рейсов между Россией и Кубой увеличится до 7 в неделю, а международные авиаперелеты из РФ с 1 апреля будут совершаться ещё из 12 городов.

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