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20:59

ТАСС: Офис Строительно-монтажного треста №1 обыскивают по делу о 62 млн рублей

фото ЗакС политика ТАСС: Офис Строительно-монтажного треста №1 обыскивают по делу о 62 млн рублей

В офисе петербургского Строительно-монтажного треста №1, который является филиалом госкомпании "РЖДСтрой", 25 марта проводятся следственные действия, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. С его слов, субподрядчика треста, компанию "Сфера-строй", подозревают в хищении 62 млн рублей при строительстве железных дорог в Ленобласти, что квалифицируется как мошенничество (ст. 159 УК).

"По версии органов, неустановленные лица из руководства "Сферы-строй" перечислили деньги на счета фирм-однодневок и таким образом похитили более 62 млн рублей", - рассказал источник агентства.

По словам источника, следствие считает, что никаких поставок на указанную сумму для исполнения подрядных работ на самом деле совершено не было. Официально силовые ведомства пока эту информацию не подтверждают.

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