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21:15

На Малой Садовой задержали троих участников акции в поддержку белорусов

фото ЗакС политика На Малой Садовой задержали троих участников акции в поддержку белорусов

Вечером 25 марта сторонники "Мирного сопротивления" вышли на Малую Садовую с серией одиночных пикетов, приуроченных ко Дню Воли, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Через несколько минут после начала акции сотрудники полиции задержали троих активистов: Владимира Шипицына, Ольгу Смирнову и Дмитрия Негодина.

Плакат Владимира Шипицына содержал поздравления белорусам с Днем Воли и пожелания "отваги и победы над диктатурой" гражданам соседнего государства. Смирнова и Негодин встать в пикет не успели.

— Сегодня мы знаем, что белорусская революция прошлого года потерпела поражение. <...> Там происходили массовые аресты, массовые задержания, людей били просто так. Позавчера в Петербурге были задержаны пять представителей белорусской диаспоры за то, что спели песенку на Васильевском острове. Сегодня четверо были арестованы, — успел рассказать Владимир Шипицин перед задержанием. 

Причиной задержания Шипицына, Смирновой и Негодина могло стать их участие в акции 15 января на площади Конституции. 

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День Воли - неофициальный белорусский праздник, приуроченный к принятию 25 марта 1918 года третьей уставной грамоты, согласно которой Белорусская Народная Республика провозглашалась свободным и независимым государством.

Представители белорусской диаспоры в Петербурге планировали провести свое мероприятие в честь Дня Воли возле отделения посольства Беларуси на улице Бонч-Бруевича, но городские власти отказали им в согласовании акции.

Напомним, 25 марта Василеостровский районный суд вынес решение об административном аресте четверых участников акции в поддержку народа Беларуси. Согласно решению суда, 24 января они провели несанкционированную акцию на Морской набережной, демонстрировали бело-красно-белую символику и пели песни.

Константин Леньков

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