Роспотребнадзор рассказал о принципах работы вакцины "ЭпиВакКорона"

Роспотребнадзор опубликовал бюллетень о принципах работы вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона", разработанной центром "Вектор".

Ведомство указало, что при вакцинации этим препаратом формируется три линии имунной защиты. Первую линию формируют антитела, нацеленные на пептид, который входит в состав рецептор-связывающего домена S-белка вируса. Они препятствуют взаимодействию с клеточным рецептором.

Вторая линия – антитела, направленные на пептид слияния. Эти антитела связываются в S-белком вируса и препятствуют его слиянию с клеткой. Третья линия защиты включает антительный и клеточный иммунитет: если вирус все же проник в клетку, особые клетки уничтожают инфицированную, не позволяя вирусу размножаться. Под влиянием антител активируются клетки имунной системы: макрофаги, нейтрофилы, НК-клетки.

"ЭпиВакКорона" – вторая зарегистрированная в России вакцина от коронавируса после "Спутника V". Первая была зарегистрирована в августе, вторая – в октябре. Затем, в феврале 2021 года была зарегистрирована третья вакцина – от центра имени Чумакова. В инструкции по применению "ЭпиВакКороны" было указано, что клинические исследования по изучению эпидемиологической эффективности вакцины не проводились и защитный титр антител неизвестен.