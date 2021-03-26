В России выявили 9,1 тысяч новых случаев COVID-19

В России за последние сутки выявлено 9 167 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Нарастающим итогом за время эпидемии по всей стране зафиксировано в общей сложности 4 501 859 случаев заболевания. По официальным данным, от коронавируса умерли 97 017 человек, 405 летальных исходов добавлены в статистику за последние сутки.

В Петербурге коронавирусом заразились еще 782 человека. С марта 2020 года в городе выявлено 391 050 случаев заболевания, 36 192 пациент еще продолжает лечение от инфекции. По данным штаба, коронавирус стал причиной смерти 12 102 петербуржцев: 36 смертей добавили в статистику за прошедшие сутки.

В Москве, где заболевших больше всего, заразились еще 1 813 человек (64 057 болеют сейчас). В Подмосковье - 559 (35 587 проходят лечение).