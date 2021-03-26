Владимирский омбудсмен получила жалобу на состояние здоровья Навального

Уполномоченный по правам человека во Владимирской области Людмила Романова сообщила, что получила жалобу, которая касается состояния здоровья Алексея Навального, передает ТАСС.

"Сегодня поступило первое обращение от "Комитета за гражданские права". По нему будут сделаны письменные запросы", - сказала Романова.

24 марта стало известно об ухудшении состояния здоровья Навального в исправительной колонии № 2 в Покрове. Соратники политика рассказали, что Навальный страдает от сильных болей в спине, у него отнимается нога, при этом из лекарств он получил лишь пару таблеток ибупрофена. Напомним, в августе Навальный пережил отравление, три недели пролежал в коме и после этого осенью проходил реабилитацию в Германии. В ФСИН оценили здоровье Навального как "удовлетворительное".

фото: Екатерина Хабидулина / ЗАКС.Ру